Oljeprisen har fått seg en real opptur de to siste ukene etter nyhetene om flere vaksiner mot coronaviruset har sett dagens lys. Mandag 2. november markerte et bunnpunkt siste tre måneder på 35,94 dollar per fat.

Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 43,82 dollar fatet, opp 0,1 prosent. Det er hele 22 prosents oppgang på bare to uker. WTI-oljen stiger også 0,1 prosent, og handles til 41,39 dollar pr. fat.

Oljeprisen fikk seg tirsdag en knekk etter oljelagertallene fra USA steg med 4,2 millioner fat per dag – langt over estimerte 1,7 millioner fat. API-tallene viser videre at bensinlagrene steg med 0,3 millioner fat, mens destillatlagrene falt med 5,0 millioner fat i forrige uke.

Hiroyuki Kikukawa, direktør for forskning i Nissan Securities, forklarer at økte lagertall skaper frykt for en tregere innhenting i etterspørselen, og at det gjør at investorene selger.

– Det er stadig OPECs planer om å fortsette, eller kanskje til og med øke, produksjonskuttene i januar som bremser fallet, sier Kikukawa til CNBC.

Kikukawa ser WTI-prisen mellom 39 og 44 dollar per dag inntil OPEC holder sitt møte 30. november.

Den opprinnelige planen til OPEC var å øke produksjonen med 2 prosent av verdens etterspørsel, tilsvarende 2 millioner fat per dag. Tirsdag holdt Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) i OPEC+ møte, uten at det ble tatt noen avgjørelse.