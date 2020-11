Øker kapasiteten på Sverdrup-feltet

Equinor forventer nå at den daglige produksjonen på Johan Sverdrup-feltet vil være på om lag 500.000 fat olje innen utgangen av året, rundt 60.000 fat mer enn det som ble lagt til grunn ved oppstart av feltet.

Aker BP har en eierandel på 11,6 prosent av feltet og børsmeldte saken onsdag morgen.

«Kapasiteten har blitt testet og resultatene har vært positive. Det gir grunnlag for å øke produksjonen fra dagens 470.000 til rundt 500.000 fat olje daglig innen utgangen av 2020», heter det i børsmeldingen.

– For andre gang siden oppstart kan anlegget øke sin daglige kapasitet. Med høy lønnsomhet og lave CO₂-utslipp er ekstra produksjon på Johan Sverdrup svært gode nyheter, sier Jez Averty, områdedirektør for drift sør i Equinors virksomhetsområde Utvikling og produksjon Norge, i Equinors pressemelding.



Fase 2 av utbyggingen på Sverdrup-feltet er i rute med oppstart planlagt til fjerde kvartal 2022 og oppstart er planlagt til fjerde kvartal 2022. Økningen betyr at produksjonskapasiteten på platå for Johan Sverdrup full-felt forventes å øke fra 690.000 til rundt 720.000 fat olje per dag.

Johan Sverdrup-feltet benytter vanninjeksjon for å sikre høy utvinning av reservene og for å holde produksjonen på et høyt nivå.

– Som følge av de positive resultatene fra kapasitetstesten der vi produserte over 500.000 fat olje per dag, jobber vi nå med løsninger for å øke vanninjeksjonskapasiteten. Det kan bidra til å øke den daglige produksjonskapasiteten ytterligere i midten av 2021, sier driftsdirektør Rune Nedregaard.