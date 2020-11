Nær Saudi-alliert vurderer OPEC-exit

Spenningen øker i OPEC+ i forkant av det viktige møtet 30. november, der markedet forventer at OPEC og samarbeidspartnerne (i hovedsak Russland) blir enige om å utsette den planlagte nedtrappingen av produksjonskuttene.

Coronautfordring

Hovedgrunnen er naturligvis at en ny coronabølge vil skape et utfordrende etterspørselsbilde i tiden som kommer.

Senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets skriver i en oppdatering torsdag at spenningen mellom De forente arabiske emirater og OPEC har steget de siste månedene.

«Emiratene anser fordelingen av produksjonskutt som urettferdig. Da den nye OPEC+-avtalen ble lansert i april, ble basisproduksjonen (nivået kuttene ble beregnet fra, red. anm) oppjustert for både Saudi-Arabia og Russland, mens den ikke ble endret for Emiratene», heter det.

Vurderer en exit?

Ifølge Martinsen mener Emiratene at deres basisproduksjon undervurderer kapasiteten, og at landet bærer en for stor del av kuttbyrden.

Samtidig skrev Bloomberg onsdag at Emiratene internt har luftet tanken om å forlate OPEC+.

«Det er uklart om advarselen er en manøver for å tvinge frem reforhandling av basisproduksjonen, eller om den representerer en genuin politisk debatt. Emiratene har lenge vært en nær alliert av Saudi-Arabia og er et kjernemedlem av OPEC, og denne utviklingen kan indikere høyere spenning enn ventet på det kommende OPEC-møtet», skriver oljeanalytikeren.

Frontkontrakten for Brent-olje faller 1,1 prosent til 43,85 dollar fatet så langt i dagens handel, mens den for WTI-oljen er ned 1,5 prosent til 41,21 dollar fatet.