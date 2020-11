Mandag morgen er brent-oljen opp 0,67 prosent til 45,38 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 0,78 prosent til 42,75 dollar.

Til sammenligning kostet et fat brent-olje 44,46 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

Oppgangen kan i stor grad tilskrives at investorene ser økt etterspørsel etter positive nyheter om at Covid-vaksiner snart kan bli godkjent. Fredag ble det blant annet klart at Pfizer og Biontech ville søke om nødgodkjenning for deres vaksine.

Sentimentet styrkes også av håp om at OPEC+ vil holde råoljeproduksjonen i sjakk. Samtidig begrenses oppgangen på grunn av nye restriksjoner og nedstegninger.

«Markedet har en positiv følelse drevet av vaksineeffektene og forventningene før OPEC+-møtet senere denne måneden. Håpet er at de nåværende kuttene skal utvides med 3-6 måneder», sier Stephen Innes, sjefsstrateg hos AXI, til Reuters.

OPEC+ skal møtes 30. november og 1. desember for å se på mulighetene for å videreføre dagens kuttavtale.