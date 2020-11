Norsk oljeproduksjon stiger

Foreløpige produksjonstall fra Oljedirektoratet for oktober viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 1.877.000 fat olje, NGL og kondensat.

Det er 106.000 fat mer enn i september, men likevel 9 prosent lavere enn ventet. Det var på forhånd ventet en dagsproduksjon på over 2 millioner fat, ifølge Oljedirektoratet.

Væskeproduksjonen fordeler seg på 1.611.000 fat olje, 253.000 fat NGL og 14.000 fat kondensat i gjennomsnitt pr. dag.

Regjeringen vedtok i slutten av april å kutte i norsk oljeproduksjon. Produksjonstallet for olje i oktober inkluderer dette kuttet som er på 134.000 fat pr. dag i andre halvår 2020.

Oljeproduksjonen er 6,6 prosent under Oljedirektoratets prognose for oktober og 2,1 prosent under prognosen for kumulativ produksjon i 2020. Hovedgrunnen til at det er lavere enn ventet er på grunn av streik og vedlikeholdsstans på noen felt.