Oljeprisen stiger over 4 prosent

Oljeprisene har lagt på seg den siste tiden, og tirsdag ettermiddag er det en sprek oppgang. Et fat brentolje stiger 4,15 prosent til 47,70 dollar like før klokken 17. Den seneste måneden har gitt en oppgang i oljeprisen på 14,45 prosent.

Et fat brentolje har ikke stått så høyt siden 5. mars, da oljeprisen var på vei ned samtidig som man innså alvoret av coronaviruset og en rekke land stengte ned i dette tidsrommet. På det laveste i våres kostet et fat brentolje under 16 dollar.

WTI-oljen løftes 4,73 prosent til 44,85 dollar fatet tirsdag.

Vaksine

Årsaken til oppgangen kan særlig knyttes til at det har kommet en rekke gode vaksinenyheter mot coronaviruset den siste tiden. Det er håp om at flere land vil starte vaksinering innen få måneder.

Louise Dickson, analytiker i Rystad Energy, mener at oppgangen gir en positiv psykologisk effekt i markedene.

– At vi har tre forskjellige vellykkede vaksineprøver og søknader om godkjenning på gang, samt offisielle uttalelser om at vaksinasjonsprogrammene kan starte raskere enn forventet bidrar til å øke troen i markedet om at nedgangen i oljeetterspørsel i fjerdekvartal vil glatte ut raskere når vi kommer inn i 2021, skriver Dickson i en kommentar, ifølge TDN Direkt.

Møte i Opec+

Det er snart møte i Opec+. De fleste venter at kartellet vil utsette den planlagte produksjonsøkningen fortsatt. Coronaviruset sprer seg fortsatt raskt, særlig i Europa og USA. En rekke land har fortsatt svært strenge tiltak i kampen mot viruset, noe som er negativt for oljemarkedet.

– De seneste kommentarene fra De forente arabiske emiratene og Irak har åpenbart økt spenningene i Opec, og med en Brent på over 46 dollar fatet, kombinert med styrkede tids-spreads, har appetitten for utsetting av produksjonsøkninger åpenbart blitt lavere, sier DNB-analytiker Helge André Martinsen ifølge TDN Direkt.