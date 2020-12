Oljeprisen opp 16 prosent på en måned: – Alt er mye mer positivt nå

GODE TIDER: Saudi Arabia, her ved kronprins Mohammed bin Salman, og Russland, her ved president Vladimir Putin, var i priskrig tidligere i år og oljemarkedet slet grunnet coronakrisen. Nå ser ting mye bedre ut, før det nærmer seg nytt møte i Opec+.

GODE TIDER: Saudi Arabia, her ved kronprins Mohammed bin Salman, og Russland, her ved president Vladimir Putin, var i priskrig tidligere i år og oljemarkedet slet grunnet coronakrisen. Nå ser ting mye bedre ut, før det nærmer seg nytt møte i Opec+. Foto: NTB

– Stemningen har endret seg fullstendig. Alt er mye mer positivt nå, sier Robert Yawger, direktør i Mizuho Securities USA, til Wall Street Journal.

Økonomen snakker om oljemarkedet. Et fat brentolje står ved 8-tiden onsdag i 48,26 dollar, opp 0,71 prosent for dagen. Oljen har kostet 48,68 dollar pr. fat på det meste intradag.

Opp 16 prosent på en måned

Det er det høyeste siden de første dagene i mars, før coronakrisen virkelig satte inn og sendte oljeprisen ned til 15,97 dollar på det laveste. Den siste måneden har gitt en oppgang på nesten 16 prosent for brentoljen.

Over 48 dollar for fatet er også markant høyere enn oljeprisen har stått i tidligere i høst. På sensommeren, i august, var et fat oppe i rundt 46 dollar noen få dager.

WTI-oljen er onsdag opp 0,93 prosent til 45,20 dollar. Også dette er høyeste nivåer siden coronakrisen kom.

Vaksiner mot coronaviruset: Elleve vaksiner mot covid-19 er nå i fase tre av testingen, ifølge Legemiddelverkets oversikt. Fase tre er siste nivå før vaksinene sendes til godkjenning, og vaksinene testes på flere tusen personer. Tre vaksiner er nå til godkjenning i EU, mens testingen fortsatt pågår. Vaksiner med inaktivert virus: * Sinovac (Kina og andre) * Sinopharm (Beijing) * Sinopharm (Wuhan) * Bharat (India) Disse vaksinene består av covid-19-virus som er drept. Viruset gir ikke sykdom, men stimulerer kroppen til å lage antistoffer mot covid-19. Vaksiner som inneholder deler av virus: * Novavax (USA) Vaksinen inneholder biter av covid-19-viruset. Den gir ikke sykdom, men kroppen stimuleres til å lage antistoffer mot covid-19. Vaktorvaksiner (ikke replikerende): * Astra Zeneca og Oxford (Storbritannia). Godkjenningsprosessen pågår i EU * Sputnik (Russland) * CanSino (Kina) * Johnson & Johnson (Janssen) (USA) Disse vaksinene inneholder ikke covid-19-virus, men en annen type virus der man har satt inn deler av arvestoffet fra covid-19. Viruset kommer seg inn i cellene i kroppen og får dem til å produsere spikeproteinet til covid-19-viruset. Kroppen oppfatter proteinet som fremmed og lager antistoffer som også fungerer mot koronaviruset. mRNA-vaksiner: * BioNTech og Pfizer (Tyskland, USA) Godkjenningsprosessen pågår i EU. * Moderna NIAID (USA) Godkjenningsprosessen pågår i EU. Disse vaksinene inneholder mRNA (arvestoff) innpakket i små fettpartikler som cellene i kroppen tar opp. Cellene leser mRNA-koden og danner såkalte spike-proteiner av samme type som koronaviruset har. Kroppen oppfatter proteinet som fremmed og lager antistoffer som også fungerer mot koronaviruset. Denne vaksinetypen er aldri brukt på mennesker før. (Kilde: Legemiddelverket) NTB

Vaksiner

Årsaken til oljeoppgangen er at det meldes om flere positive vaksinenyheter i kampen mot coronaviruset. Russland sier deres Sputnik-vaksine er 95 prosent effektiv, det samme som Pfizer og BioNTech, mens Astra Zeneca og Oxford sin er 70 prosent effektiv. Moderna sin vaksine skal være 94,5 prosent effektiv.

– Markedet som helhet priser inn lavere risiko ettersom vi nå har tre vaksiner som kan kjempe mot viruset, sier energiøkonom Kevin Solomon i StoneX, ifølge TDN Direkt.

Det gir håp om at den økonomiske aktiviteten kan ta seg opp, og at etterspørselen etter olje øker.

– Markedet, som er utslitt etter måneder med pessimisme og engstelse, ser nå lys i enden av tunnelen og overser de neste to til tre kvartalene med vaksinedistribusjon, sier Vandana Hari i Vandana Insights, ifølge nyhetsbyrået.

Opec+

Data fra American Petroleum Institute (API) viser at råoljelagrene i USA gikk opp med 3,8 millioner fat sist uke. Ellers er oljemarkedet spent på møte i Opec+, som finner sted 1. desember.

– Jeg tror Opec+ vil ta det rolig og rullere de nåværende produksjonskuttene for minst enda ett kvartal neste år. Men den seneste prisoppgangen kommer til å føre til hete diskusjoner når ministrene møtes, sier Hari til Platts.

De fleste venter at kartellet vil utsette den planlagte produksjonsøkningen fortsatt. Coronaviruset sprer seg fortsatt raskt, særlig i Europa og USA. En rekke land har fortsatt svært strenge tiltak i kampen mot viruset, noe som er negativt for oljemarkedet.

– De seneste kommentarene fra De forente arabiske emiratene og Irak har åpenbart økt spenningene i Opec, og med en Brent på over 46 dollar fatet, kombinert med styrkede tids-spreads, har appetitten for utsetting av produksjonsøkninger åpenbart blitt lavere, sier DNB-analytiker Helge André Martinsen ifølge TDN Direkt.