Onsdag fortsatte nordsjøoljen Brent oppgangen i råvaremarkedet. I løpet av den siste måneden er oljeprisen opp over 20 prosent og handler på rundt 48 dollar pr. fat. Det er det høyeste den har handlet på siden fallet i mars. På sitt laveste handlet et fat Brent-olje på under 16 dollar fatet.

Årsaken til oppgaven skyldes i stor grad til de lovende vaksineresultatene fra Moderna, AstraZeneca og duoen Pfizer og BioNTech.

– Vaksinerallyet har satt fyr på oljemarkedet, og det er bedre utsikter for en normalisering. Økt håp om at verdens befolkning kan bli tidligere vaksinert er særdeles viktig, ettersom at 60 prosent av oljeetterspørselen er relatert til transport. Dersom reiseaktivitet og mobilitet normaliseres så vil dette gjøre underverker for oljeetterspørselen, mener oljeanalytiker Helge André Martinsen.

Martinsen mente tidligere i høst at den svake oljeprisen var en kjøpsmulighet, så langt viser det seg å være riktig.

– Til tross for at vi har kommet inn i en ny nedstengning i Europa, mener vi fortsatt at oljeetterspørselen er høyere enn tilbudet, og at vi har et underskudd i oljemarkedet. Etterspørselen fra fremvoksende økonomier har vært sterk, og nedstengningen vi har nå i Europa er av mildere karakter enn den i mars og april. Så vi er ikke bekymret for at oljeprisen skal falle vesentlig, sier han.

Kamp om det korte bildet

Et annet tegn på at markedet er optimistisk om fremtidig etterspørsel i olje er såkalt backwardation. Nemlig at fremtidige kontrakter som utgår i juni 2021 handler på høyere nivåer enn kontraktene som utgår i desember 2021. Dette gjelder for både Brent- og WTI-oljen.

– Backwardation er normalt et tegn på et strammere fysisk oljemarked, og at det er en kamp om fatene som er tilgjengelig i det korte bildet. Det gjør at første kontraktsmåned trekkes opp og er høyere enn oljepris lenger frem i tid, sier Martinsen og fortsetter:

– Dette signaliserer høyere oljekonsum for investorer, som gjerne må selge tidlige kontrakter for å kjøpe senere kontrakter, og det gjør at oljeprisen trekkes opp i det korte bildet.

Slitasje i OPEC-samarbeid

Neste uke holder organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC) og deres samarbeidsland møte for å diskutere utsettelse i produksjonskutt. Flere analytikere ser positivt på det kommende møtet og tror kuttene fra kartellet vil vedvare.

FORVENTER UTSETTELSE: De fleste analytikere venter at kartellet vil utsette den planlagte produksjonsøkningen. Her generalsekretær i OPEC, Mohammad Sanusi Barkindo fra Nigeria. Foto: Heinz-Peter Bader

Goldman Sachs skrev i en rapport mandag at de forventer at kuttene på 2 millioner fat om dagen skal utsettes med tre måneder. DNB Markets har samme oppfatning, men Martinsen stiller seg skeptisk til samarbeidsklimaet innad i kartellet:

– Slitasjen i OPEC-samarbeidet begynner å komme mer til syne. Emiratene er ikke fornøyde med hvordan kuttene er blitt fordelt. De begynner også tenke mer på det grønne skiftet, og Opecs rolle på lang sikt.

– Iraks økonomi er ganske knekjørt, og de føler det er urettferdig at de skal kutte like mye som land i en sterkere finansiell posisjon. Appetitten for å forlenge kuttene er nok også mindre nå enn hva de var når prisen var under 40 dollar fatet, og det blir nok heftigere diskusjoner under OPEC-møtet enn det vi trodde for kort tid tilbake. Men, vi tror OPEC leverer en tre måneders forlengelse, avslutter Martinsen.