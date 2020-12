Etter en oppgang på 30 prosent i november, fra 37,86 dollar, og 12 prosent den siste uken, fra 43,80 dollar til 49,06 dollar på det høyeste torsdag morgen, korrigerer Brent-oljen ned 2 prosent og tester tirsdagens slutt på 47,80-nivået. Faller den under det nivået kan det signalisere videre fall til 46 dollar.

Mot 54 dollar

Brent-oljen brøt ut av en rektangelformasjon tirsdag og utløste med det et signal om at den kan stige videre mot 54 dollar på 5 - 6 måneders sikt. Men før det tilsier teorien at toppen i rektangelet, og den tekniske støtten på 46-nivået, skal testes. Det er det også rom for i den stigende sekundærtrenden.

I forkant av den siste oppgangen ble både 50- og 200-dagers glidende gjennomsnitt brutt på 40-nivået den 9. november. RSI brøt i forkant av bruddet på toppen i rektangelformasjonen også den fallende trendlinjen i toppen at RSI-chartet.

Positiv undertone

Brent-oljen ble en smule overkjøpt onsdag og signaliserte med det en mulig korreksjon. Så lenge den positive undertonen i RSI-chartet fortsetter signaliseres det imidlertid at korreksjonen kan bli forbigående før oppgangen fortsetter mot 54 dollar.