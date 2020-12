– Oljeprisene virker å være gjennom det verste

OVER DET VERSTE? Oljeprisene holder stand etter en uke med oppgang. Her oljelagre i Midland, Texas.

OVER DET VERSTE? Oljeprisene holder stand etter en uke med oppgang. Her oljelagre i Midland, Texas. Foto: Bloomberg

Etter en uke med oppgang beveger oljeprisene seg nokså sidelengs fredag morgen, og det på lave volumer grunnet Thanksgiving-feiring i USA.

Frontkontrakten for Brent-olje faller 0,1 prosent til 47,76 dollar fatet så langt i dagens handel, mens WTI-oljen er ned 0,1 prosent til 44,88 dollar fatet.

Platts trekker ifølge TDN Direkt frem at antall innlagte coronasmittede på sykehus i USA 25. november nådde en ny topp for 16. dag på rad, mens antall daglige døde nådde sitt høyeste siden tidlig mai. Antall nye, daglige smittetilfeller i New York har nådd sitt høyeste nivå på syv måneder.

– Markedet blir bekymret om hvordan pandemisituasjonen utspiller seg i USA. Vi har et betydelig antall smittetilfeller, men ingenting blir gjort, sier Fat Prophets-analytiker David Lennox til Platts.

Vaksineusikkerhet

Samtidig sprer usikkerheten seg rundt AstraZenecas vaksinekandidat, etter at amerikanske eksperter har kritisert resultatene og metodene brukt i fase 3-studiene. Resultater sluppet tidligere denne uken viste at vaksinen er 70 prosent effektiv, noe som ga børsene et oppsving.

Det hjelper heller ikke på stemningen at antall smittede Tyskland i har passert én million.

«Det ser ut som at noe gevinstsikring endelig slår inn mot slutten av uken. Men når WTI-oljen holder seg over 45 dollar og Brent-oljen har vært oppe på 49-tallet, virker oljeprisene å være gjennom det verste etter en tung høst», skriver senioranalytiker Craig Erlam i Oanda i en oppdatering.

Kutt ventes videreført

Senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets skriver i sin oppdatering fredag at markedet forventer en videreføring av de gjeldende produksjonskuttene når OPEC+ møtes over helgen.

Ifølge avtalen skulle kuttene trappes ned med nærmere to millioner fat fra nyttår, men dette forventes nå forskjøvet ut første kvartal.

Martinsen peker også på at det fundamentale på kort sikt ser svakere ut med en ny lockdown-runde i Europa, i tillegg til kraftig økende produksjon i Libya.

Kilder opplyser til Reuters fredag at OPEC+ vil ha uformelle samtaler på lørdag i forkant av de planlagte møtene mandag og tirsdag.