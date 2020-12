Neste uke er det møte i oljekartellet Opec+. De fleste analytikere venter at kartellet vil utsette den planlagte produksjonsøkningen. Coronaviruset sprer seg fortsatt raskt, særlig i Europa og USA. En rekke land har fortsatt svært strenge tiltak i kampen mot viruset, noe som er negativt for oljemarkedet.

På den positive siden har en rekke gode vaksinenyheter i kampen mot coronaviruset satt fart på oljeprisen. Brentoljen er opp nesten 20 prosent den seneste måneden, og stengte før helgen i 48,24 dollar fatet.

Bjarne Schieldrop, analytiker i SEB, sier til TDN Direkt at han tror markedet har priset inn en utsettelse av produksjonsøkningen i Opec+. Han tror derimot at nyheter fra møtet kan gjøre prisene volatile de nærmeste dagene. Schieldrop advarer markedet om at dersom Opec+ ikke kommer til noe enighet, vil det være en kalddusj for markedet.

Bjørnar Tonhaugen i Rystad Energy er mest spent på hvordan Opec+ vil forholde seg til de gode vaksinenyhetene, rapporterer TDN Direkt.

«Hvis det faktisk er en vaksine-eufori blant Opec+ lederne så er det absolutt risiko knyttet til oljetilbudet i januar. Så langt har vi lite indikasjoner på hva medlemmene tenker rundt vaksineutviklingen. Det ser ut som at markedet tar det for gitt at Opec+ utsetter produksjonsøkningen, slik at en bekreftelse gir lite oppside, mens vi vil se en stor korreksjon i oljeprisene dersom produksjonsøkningen går som først planlagt», skriver Bjørnar Tonhaugen i et notat.

Senior-oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets skrev i sin oppdatering fredag at markedet forventer en videreføring av de gjeldende produksjonskuttene når OPEC+ møtes over helgen.