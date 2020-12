– Det vil være en kjempesmell for OPEC

OPEC samler i dag sine tropper i Wien, og forventningen er at organisasjonen – sammen med sine samarbeidspartnere i OPEC+ (hovedsaklig Russland) – forlenger produksjonskuttene til å gjelde ut første kvartal neste år.

Ifølge den gjeldende avtalen skulle kuttene trappes ned fra 7,7 til 5,8 millioner fat pr. dag, men utsikter til svakere etterspørsel grunnet en ny runde coronanedstengninger – i tillegg til en økt produksjon fra Libya – har tvunget frem en revurdering.

– Forlengelse priset inn

Ifølge Bloomberg støttet de fleste deltakerne en forlengelse av kuttene i en uformell online-diskusjon søndag, med unntak av De forente arabiske emirater og Kazakhstan.

«Vi advarte fredag om at risk/reward ikke er veldig attraktiv før OPEC+-møtet, ettersom en tre måneders forlengelse var fullt ut priset inn, og gitt den økende OPEC+-spenningen de siste par ukene så vi mer nedsiderisiko relativt til konsensus. Vårt basisscenario er likevel at OPEC+ blir enige om å utsette nedtrappingen av kuttene», skriver senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets i en oppdatering mandag.

OPEC-møtet vil starte klokken 14.00 i ettermiddag, norsk tid.

– God kjøpsmulighet

Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, mener det faktum at både Saudi-Arabia og Russland er ombord gir en høy sannsynlighet for at OPEC+ faktisk finner enighet.

Han understreker at Russland faktisk har argumentert for å videreføre nåværende kutt en god stund, senest ved (tidligere energiminister og nå visestatsminister, red. anm) Alexander Novak i denne helgens samtaler.

«At oljeprisen vakler er derfor trolig en god kjøpsmulighet for dem som tør å ta sjansen på suksess», skriver han i dagens oppdatering.

«Men hvis OPEC+ ikke blir enige og i stedet øker produksjonen som planlagt med 1,9 millioner fat pr. dag i starten av januar vil den spekulative luften som har pumpet opp markedet den siste tiden veldig fort gå ut av ballongen, og Brent-oljen falle til lavt 40-tall igjen. Spekulantene har rett i at coronavaksiner vil løse oljemarkedets problem (etterspørselen) i 2021. Men de vil så ta feil i sin antakelse om at OPEC+ helt og fullt vil bære markedet frem til det skjer», fortsetter Schieldrop.

Frontkontrakten for Brent-olje faller 1,7 prosent til 47,37 dollar fatet hittil i mandagens handel, mens WTI-oljen er ned 1,3 prosent til 44,94 dollar fatet.

Worst case scenario

SEB-analytikeren karakteriserer det som en kjempesmell for OPEC dersom Emiratene, en nær alliert av Saudi-Arabia, gjør alvor av sine trusler om å forlate organisasjonen for å forfølge sine egne planer om å øke produksjonen – slik Qatar gjorde det 1. januar 2019.

«Det vil være det verste utfallet», skriver Schieldrop.

Han viser til at Emiratene nylig annonserte investeringer på 132 milliarder dollar over de neste ti årene for å øke sin produksjonskapasitet fra 4 til 5 millioner fat pr. dag.

«Med denne planen vil de øke sin produksjon med 2,25 prosent årlig frem til 2030 i en verden der oljeetterspørselen trolig vil bremse til under det historiske gjennomsnittet på 1,3 prosent årlig. Mer volum for å kompensere for lavere priser er hva landet trenger, og er trolig hva resten av OPEC+-medlemmene vil trenge de neste ti årene også», heter det videre.

«Det store spørsmålet er hvorvidt Emiratenes motstand er ren, kortsiktig teknikalitet eller om den er knyttet til deres 10-årige strategi for produksjonsøkning – og dermed mer en strukturell greie», fortsetter Schieldrop.