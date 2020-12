– Utsettelsen lover ikke godt for samarbeidet i 2021

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,40 prosent til 47,47 dollar fatet, og WTI-oljen synker 0,22 prosent til 44,95 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 47,41 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Mandag møttes oljekartellet OPEC for å diskutere videre produksjonskutt inn i 2021, men ifølge Reuters er møtet nå utsatt til torsdag 3. desember. Utsettelsen er det tydeligste tegnet til nå på uenigheten innen oljekartellet og skal gi partene tid til «videre drøftinger», skriver Bloomberg.

Russland skal samtidig ha foreslått at Opec+ skal foreta en gradvis opptrapping av produksjonen, med 500.000 fat pr. dag hver måned fra januar, ifølge kilder til Reuters.

«Gruppen vil sannsynligvis finne et kompromiss med en kort utvidelse, etterfulgt av en trinnvis produksjonsplan, for å redde ansikt», skriver RBC Capital Markets i et notat.

Før møtet skal det ha vært bred konsensus om å utsette en planlagt produksjonsøkning med tre måneder fra januar. De forente arabiske emiratene har gitt signaler om at de kun vil være med på en utsettelse dersom andre medlemsland bedrer overholdelsen av produksjonskutt, ifølge TDN Direkt.

«Utsettelsen lover uansett ikke godt for samarbeidet i 2021, ettersom det kommer flere positive vaksinenyheter og at produsentene forventer sterk utvinning», skriver RBC videre.

Økt produksjon i USA

USA produserte 10,9 millioner fat olje pr. dag i september, mot 10,6 millioner fat pr. dag i august, som gir en oppgang på 2,7 prosent på månedsbasis, ifølge det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA, melder TDN Direkt.

I den amerikanske delen av Mexicogulfen var produksjonen 1,510 millioner fat pr. dag i perioden (1,195).

I Texas, som er den største oljeproduserende staten, var produksjonen på 4,628 millioner fat pr. dag i september, mot 4,688 millioner fat pr. dag i august, melder TDN Direkt.

USA produserte også 108.896 millioner kubikkfot gass pr. dag i september 2020, mot 109.125 millioner kubikkfot pr. dag måneden før. Det tilsvarer en nedgang på 0,2 prosent.