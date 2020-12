SEB: Opec-støy gir kjøpsmulighet

Opec+ klarte ikke å komme til enighet i går, og har utsatt deadline fra tirsdag til torsdag. Som et resultat av dette falt Brent-prisen ned noe.

De forente arabiske emirater er sinte fordi de måtte gjennomføre tilleggskutt i høst, for å kompensere etter å ha hatt overproduksjon i sommer. Mens andre land, som Russland, Nigeria, Irak og Kasakhstan har sluppet unna, til tross for at også de har overskredet forpliktelsene sine.

Emiratene krever derfor at de andre landene også må gjennomføre kompenserende kutt, før de er villige til å bli med på en forlengelse av kuttene Opec+ ble enige om i vår.



KJØPSMULIGHET: Tror Bjarne Schieldrop i SEB. Foto: SEB

Vaksinen redder oljen

Til tross for at oljeprisen er noe ned, virker ikke markedet å være nevneverdig bekymret, skriver sjef analytiker hos SEB, Bjarne Schieldrop, i sin oljeanalyse tirsdag. Mye av grunnen til dette er at en vaksine mot covid-19 nærmer seg. Meglerhuset forventer derfor at støyet fra Opec+-møtet vil blåse over.

Fremover tror svenskene at oljeprisen vil stige. Hovedsakelig på grunn av vaksinene som vil bli rullet ut i løpet av kort tid.

Beregninger gjort av Goldman Sachs viste en tidslinje hvor det var anslått at USA og Canada vil ha nådd 50 prosent vaksinasjonsrate innen april, mens Storbritannia vil ha nådd 50 prosent innen mars.

Schieldrop mener man ikke skal undervurdere betydningen og farten på vaksinene, og venter at man har en håndterbar situasjon i Europa og USA i løpet av første kvartal neste år. Han tror derfor at prisfall i oljen sannsynligvis er gode kjøpsmuligheter.