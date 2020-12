Svakere oljepris etter økning i lagertall og forsinkelser i OPEC+-møte

Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,5 prosent til 47 dollar fatet, og WTI-oljen synker 0,7 prosent til 44,09 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 47,44 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Lagertall og venting

Oljelagrene i USA steg med 4,1 millioner fat i forrige uke. Det var langt over ventede 2,4 millioner fat, ifølge estimater hentet inn fra Reuters, og sender oljeprisen ned fordi det stiller spørsmålstegn ved hvor sterk etterspørselen er.

I tillegg har detaljer fra OPEC+-møtet blitt utsatt fra tirsdag til torsdag. Tidligere i år har oljekartellet, som inkluderer Russland og andre medlemsland, foreslått å fortsette produksjonskuttene på 7,7 millioner fat per dag lengre enn til januar.

Økning?

Nå er spørsmålet om produksjonskuttene i tillegg skal økes.

– Risikoen for at OPEC-alliansen ikke finner en løsning er høy, sier en ANZ-analytiker i et notat onsdag.

Oppblomstringen av pandemien har ført til en økning i reiserestriksjoner i Europa og USA, og ANZ anslår at overskuddet av olje i markedet kan være så høyt som 1,5 til 3 millioner fat per dag i første halvdel av 2021, dersom OPEC ikke utvider kuttene.

De forente arabiske emirater har imidlertid sagt tidligere denne uken at til tross for at de kan støtte en utvidelse, vil de slite med å fortsette de samme produksjonskuttene utover i året.

Den norske oljeproduksjonsstans er satt til å stoppe 31. desember, som også kan sørge for et fall i prisene dersom vi starter opp igjen.