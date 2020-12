– Det vil være et massivt selvmål fra OPEC

BLIR DE ENIGE? Saxo-strateg Ole Hansen tror OPEC, her ved generalsekretær Mohammed Barkindo (t.v.) og Saudi-Arabias energiminister Prins Abdulaziz bin Salman unngår det han kaller et massivt selvmål.

OPEC sliter med å finne enighet om hvordan den utfordrende etterspørselssituasjonen for olje skal møtes, noe som har sendt oljeprisene nedover denne uken.

Det er spesielt Saudi-Arabias nære allierte i De forente arabiske emirater som har sørget for økt spenning denne gang, og skulle OPEC feile i å lande en avtale, risikerer de ifølge råvarestrateg i Saxo Bank Ole Hansen å sende oljeprisene nedover med flere dollar.

«Dermed risikerer de også en snøballeffekt der spekulanter som nylig kjøpte over 180 millioner fat olje likviderer sine long-posisjoner», skriver han i en oppdatering.

Frykter et «massivt selvmål»

Hansen regner med at riften med Emiratene blir reparert, og at gjeldende produksjonskutt på 1,9 millioner fat per dag vil bli videreført.

«Alt annet enn en avtale vil være et massivt selvmål. Med et forventet oppsving i etterspørsel etter bensin – straks coronaskyene letter – bare noen få måneder unna, gir det liten mening å sende oljeprisene lavere like før målstreken», fortsetter han.

«Ellers er dagens risk/reward i oljeprisen tiltet svakt mot nedsiden etter november-rallyet, og investorene kan slite med å finne mer verdi i en Brent-olje som nærmer seg 50 dollar fatet i et marked som ennå ikke er balansert», heter det videre.

Frontkontrakten for Brent-olje faller 0,1 prosent til 47,37 dollar fatet, mens WTI-oljen trekker ned 0,1 prosent til 44,50 kroner.

Hva skjer med business class?

Hansen stiller seg også spørsmålet om hvor sterkt oppsvinget i etterspørselen vil bli.

«Mens Asia, anført av Kina, allerede fyrer på alle sylindre, er utsiktene for resten av verden litt mer utfordrende», skriver han, og viser til to nylige oppslag i Wall Street Journal.

I det ene oppslaget anslo luftfartseksperter at 19-36 prosent av alle forretningsreiser kommer til å forsvinne, gitt effektiviteten og det kostnadsbesparende i ikke å sende sine ansatte jorden rundt.

«Samtidig har hjemmekontorkulturen i stadig større grad blitt adoptert av selskaper og ansatte verden over. Selskaper som ikke opplever noe tap av produktivitet vil trolig støtte denne nye kulturen, ettersom den både reduserer kostnader og forbedrer ansattes livskvalitet, spesielt i de store byene der pendling ofte «stjeler» mye tid, skriver Saxo Bank-strategen.