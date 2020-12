Opec+ møtes igjen for å drøfte produksjonskutt

Videokonferansen, som ble utsatt fra tirsdag, starter klokken 14 norsk tid og følger tre dager med ufruktbare diskusjoner blant de 13 Opec-landene.

Observatører sier utsettelsen viser at det er vanskeligere å bli enige enn det man hadde trodd. Mange forventer likevel at oljeprodusentene enes om å forlenge kuttene i oljeproduksjonen fra 1. januar til 1. april.

Fall i etterspørselen

I vår førte koronapandemien til at etterspørselen etter olje stupte. Det samme gjorde oljeprisen. Etter tøffe diskusjoner i april ble Opec+, som inkluderer Russland, enig om å kutte produksjonen med 10 millioner fat daglig. I august ble kuttene justert noe.

Den andre bølgen av koronapandemien var et skudd for baugen for dem som håpet på en rask økonomisk bedring og dermed økt etterspørsel av olje.

De fleste oljeprodusentene, inkludert kartellets viktigste land Saudi-Arabia, støtter derfor forslaget med å videreføre dagens enighet, som innebærer en reduksjon på 7,7 millioner fat daglig.

Nye utfordringer

Møtet mandag ble sett som en formalitet, men en økning i oljeprisen på 25 prosent i november samt positive vaksinenyheter har gjort at flere land må overbevises om videre produksjonskutt.

Et annet ømfintlig tema er om alle medlemmene av Opec og Opec+ faktisk overholder løftene om kutt i oljeproduksjonen.

I tillegg må kartellet ta hensyn til utvikling i Libya, Iran og Venezuela. I førstnevnte land har produksjonen tatt seg opp igjen etter at den har vært lammet av mange års borgerkrig. Produksjonen i disse landene kan føre til flere hundre tusen fat olje ekstra per dag i markedet. Det kan legge et nytt press på oljeprisene.

(©NTB)