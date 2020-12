– OPEC+ nærmer seg sakte et kompromiss

Aktørene i oljemarkedet har i dag øynene rettet mot OPEC+-møtet i Wien, et møte som ble utsatt da OPEC ikke klarte å komme til enighet mandag.

En bred konsensus forventet at OPEC+ (OPEC og deres samarbeidspartnere, først og fremst Russland) skulle forlenge kuttene i den gjeldende avtalen på 7,7 millioner fat pr. dag – eller 8 prosent av den globale produksjonen – til minst ut mars 2021.

Nå ser det imidlertid ut til at OPEC+ nærmer seg en avtale om moderat økning i produksjonen med opptil 500.000 fat pr dag fra januar 2021.

Det sier personer med kjennskap til diskusjonene, ifølge The Wall Street Journal torsdag.

Den opprinnelige planen til Opec+ var å øke produksjonen med to millioner fat pr dag fra januar 2021. Opec var imidlertid innstilt på å utsette produksjonsøkningen, men har ikke fått Russland med på dette.

Spør seg om behovet

Men etter en strøm av positive vaksinenyheter gjennom november, har noen produsenter – hovedsaklig Saudi-Arabias nære allierte De forente arabiske emirater – satt spørsmålstegn ved behovet for innstramninger i oljepolitikken.

Saudi-Arabia selv har støttet en forlengelse av kuttene, og Platts melder ifølge TDN Direkt at de fleste produsentene er med på dette. Landets samtaler med Russland og Emiratene skal ha vært konstruktive.

– Ethvert tegn på at OPEC+ sliter med å komme til enighet kan tynge oljeprisene, skriver ANZ Research i et kundenotat ifølge CNBC.

– Nærmer seg sakte

Senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets skriver i sin oppdatering torsdag også at partene skal nærme seg en avtale, men at denne da muligens dreier seg om en gradvis nedtrapping av kuttene.

«Slik vi forstår det blir flere alternativer nå diskutert, deriblant en gradvis nedtrapping, og det ser ut som at OPEC+ sakte nærmer seg et kompromiss. Et potensielt sannsynlig utfall sies å være at de 7,7 millioner fatene pr. dag videreføres ut januar, før produksjonen økes med én million fat i løpet av februar/mars – og deretter ytterligere én million fat pr. dag for å komme på linje med gjeldende avtale fra april», skriver han.

OPEC+-møtet vil starte klokken 14.00 norsk tid torsdag ettermiddag.

Frontkontrakten for Brent-olje stiger 0,4 prosent til 48,42 dollar fatet så langt i dagens handel, mens WTI-oljen er opp 0,2 prosent til 45,36 dollar fatet.