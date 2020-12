– Hvis OPEC-lekkasjer stemmer, blir det neppe noe rally

OPEC og samarbeidspartnerne (OPEC+) diskuterer i skrivende stund hvordan de skal håndtere svikten i oljeetterspørselen den andre coronabølgen har forårsaket.

En bred konsensus forventet en forlengelse av kuttene i den gjeldende avtalen på 7,7 millioner fat pr. dag – eller 8 prosent av den globale produksjonen – til minst ut mars 2021.

De siste meldingene fra nyhetsbyråene peker nå mot at kuttene forlenges ut januar, før man så starter nedtrappingen ved å øke produksjonen 500.000 fat pr. dag for hver måned i perioden fra februar til mai.

Løsningen minner om den senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets la frem i sin oppdatering tidligere torsdag.

Vil neppe utløse et rally

«Dette kan bety at OPEC+ anser dagens oljepriser for å ligge på et «gullhår-nivå». Det vil si at de er høye nok til å støtte deres budsjetter men tilstrekkelige til å tøyle skiferambisjonene hos amerikanske produsenter», skriver global sjefstrateg Stephen Innes i Axi i en oppdatering.

«Hva som helst som vil tette gapet til når coronavaksinene effektivt slår ut i realøkonomien, samtidig som OPEC+ fremstår samlet, tror jeg vil fungere som et gulv for oljeprisene. Viser det seg at lekkasjene til nyhetsbyråene stemmer, er utfallet trolig ikke det beste for dem som så etter en prisoppgang på 3-5 dollar, men i det minste blir ikke markedet holdt som gisler i 24 timer til», heter det videre.

Frontkontrakten for Brent-olje svinger seg noe opp, og er nå i pluss for dagen med 0,3 prosent til 48,40 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 0,1 prosent til 45,31 dollar fatet.