Reuters: Opec+ enige om produksjonsøkning

Opec+ har torsdag kommet til enighet om en økning i oljeproduksjonen fra januar med 500.000 fat per dag, opplyser Reuters torsdag kveld.

Økningen betyr at organisasjonen vil gå over til å kutte produksjonen med 7,2 millioner fat per dag, eller 7 prosent av den globale etterspørselen fra januar, sammenlignet med nåværende kutt på 7,7 millioner fat per dag.

Oljekartellet møttes klokken 14 torsdag, etter at tirsdagens møte ble utsatt grunnet uenighet om hvor mye av oljeproduksjonen som skal kuttes i første kvartal av 2021. Uenigheten mellom partene har gått ut på at enkelte land ønsket å beholde de nåværende kuttene på 7,7 millioner fat per dag, mens andre land ønsket å dempe kuttene til 5,8 millioner fat.

– I en beslutning som ikke var forventet av markedet, bestemmer OPEC seg for å øke oljetilbudet. 500.000 fat per dag er ikke det marerittsscenariet markedet fryktet, men det er ikke det som ble forventet for flere uker siden, sier analytiker Paola Rodriguez Masiu i Rystad Energy i et notat.

Brent-oljen stiger 1,81 prosent til 48,81 dollar per fat, mens WTI-oljen klatrer 1,76 prosent, til 45,72 dollar.