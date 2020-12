– Ryktene om oljens død er sterkt overdrevne

OPEC+ ble i går enige om å øke produksjonen med 500.000 fat pr. dag i januar, for deretter å evaluere månedlig om produksjonen skal økes eller kuttes med opptil 500.000 fat pr. dag.

«Dette er mye bedre enn en produksjonsøkning på nesten to millioner fat pr. dag i januar, og langt bedre enn en total kollaps i samarbeidet, men ikke så bra som tre måneders forlengelse av nåværende kutt», skriver analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, i en oppdatering.

«OPEC+ vil likevel fortsette å begrense oljeproduksjonen til et nivå der globale råoljelagre vil fortsette ned. Dette vil drive spotprisene høyere. Oljeetterspørselen vil trolig komme sterkt tilbake i 2021, sammen med utrullingen av vaksiner. Det er gode grunner til å være bullish på olje», legger han til.

Frontkontrakten for Brent-olje stiger 1,8 prosent til 49,57 dollar fatet fredag formiddag, mens WTI-oljen legger på seg 1,8 prosent til 46,47 dollar fatet.

Emiratene er med

I DNB Markets påpeker senior oljeanalytiker Helge André Martinsen at OPEC-medlemmene som ikke har etterlevd gjeldende avtale (som startet i mai) 100 prosent, har til utgangen av mars 2021 å gjøre opp for dette.

«Dette forlenger fristen fra nyttår, og var viktig for å få med De forente arabiske emirater», skriver Martinsen.

Emiratene, som tradisjonelt har vært en nær alliert av Saudi-Arabia, var i forkant av møtet skeptisk til å bli med på forlengelse av kuttene på 7,7 millioner fat pr dag – med henvisning til utrullingen av vaksiner og et påfølgende oppsving i oljeetterspørselen utover i 2021. Landet skal faktisk ha truet med å forlate OPEC.

Russlands visestatsminister Alexander Novak uttalte etter møtet at OPEC+ trolig vil nå en produksjonsøkning på to millioner fat pr. dag i april, noe som er i tråd med Martinsens egne forventninger.

Det ulmer fortsatt

Men til tross for gårsdagens enighet, ser det fortsatt ut til å ulme under overflaten.

«Vi merker oss at Saudi-Arabias oljeminister ikke holdt åpningstalen på møtet eller ledet det sammen med Russland, noe som kan være tegn på den økte spenningen som har blitt avslørt innad i OPEC+ de siste dagene», skriver DNB-analytikeren.

Ifølge Schieldrop tilbød Prins Abdulaziz bin Salman sin rolle som møteleder til Emiratene, og han skal også en stund ha forlatt forhandlingene for å overlate dem til Russland.

Siterer Mark Twain

SEB-analytikeren erkjenner i dagens oppdatering at utsiktene for oljeprisen «utvilsomt» er dystre på lang sikt, og vier en del spalteplass til hvordan elbilsalget vil utvikle seg fremover.

«Prognoser fra BNEF (Bloomberg New Energy Finance, red. anm) viser at rundt to millioner elbiler vil bli solgt i 2020, noe som vil vokse til litt under ti millioner i 2025 før vi kommer opp i 26 millioner i 2030», skriver han.

Samtidig har global bensinetterspørsel steget med 450.000 fat pr. dag pr. år de siste fire årene, eller 1/3 av samlet etterspørsel etter oljeprodukter.

«For å få veksten i bensinetterspørselen ned i null, må globalt salg av elbiler stige til rundt 20 millioner årlig, noe som sannsynligvis vil skje mot slutten av 2020-årene. Dette vil da bare ta seg av rundt 1/3 av global oljeetterspørselsvekst de siste fire årene. Forbi dette tidspunktet vil selvfølgelig etterspørselen etter bensin begynne å avta og dermed bidra til å trekke ned samlet oljeetterspørselsvekst mot nullstreken og deretter under», fortsetter Schieldrop.

Trøsten for oljeprisene er ifølge SEB-analytikeren at de kommende fem årene trolig blir veldig gode med vedvarende robust global befolknings- og oljeetterspørselsvekst.

«Når det kommer til oljeetterspørselsveksten i disse fem årene kan man kanskje bruke Mark Twains ord om at «ryktene om min død er sterkt overdrevne», selv om han selvsagt døde til slutt», skriver han.