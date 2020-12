– Miljøorganisasjonene bør heie på norske oljeselskaper

Den såkalte Nordsjøavtalen ble vedtatt av et bredt flertall i Folketinget i Danmark. Avtalen innebærer at landet dropper den åttende konsesjonsrunden, som ville åpnet for fortsatt oljeutvinning fram til 2050.

Nyheten har blitt godt mottatt av de norske miljøorganisasjonene Natur og Ungdom, Greenpeace, Naturvernforbundet og WWF Verdens naturfond, som i en felles pressemelding krever at regjeringen følger det danske eksemplet.

Må åpne øynene

– Danmark føyer seg med dette inn i en økende liste over land som har skjønt at oljealderen er over. Nå må Norge åpne øynene for at også vår olje- og gassvirksomhet må begrenses dersom vi faktisk ønsker å løse klimakrisen, sier leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg.

Organisasjonene understreker at også Frankrike, Costa Rica, Irland og Portugal har vedtatt stans eller pause i olje- og gassutvinning.

Men ikke alle er enige i at Norge burde følge etter i Danmarks fotspor.

Uenig

– At disse miljøorganisasjonene setter Danmarks svært begrensede oljeproduksjon opp mot det norske oljeeventyret, vitner om manglende realitetsforståelse, sier Frps stortingsrepresentant Jon Georg Dale til NTB.

Med en årlig produksjon på over 2 milliarder fat olje er Norge er verdens 13. største oljeprodusent, viser tall fra Worldometers.

Til sammenligning er Danmark med en årlig produksjon på rundt 150 millioner fat å finne på 40. plass.

Dale understreker at det i Norge ikke finnes alternativer for dem som i dag er ansatt i oljesektoren, og at etterspørselen etter olje og gass vil være høy også i tiden framover.

– Hvis disse miljøorganisasjonene vil redusere globale klimagassutslipp bør de heie på norsk olje- og gasseksport som faser ut klimafiendtlig kull, ikke drive konstant klappjakt på hele næringen, legger Dale til.

SV og MDG ber Norge følge Danmark

SV og MDG er på sin side helt uenig med Frp, og støtter danskenes vedtak.

– Vi har allerede funnet mer olje enn vi kan brenne om vi skal nå målene i Parisavtalen. Oljeselskapene er elefanten i rommet i klimadebatten, og vi må simpelthen slutte å lete etter ny olje, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) til NTB.

– Nå tør Danmark å si det høyt, da må vi tørre å gjøre det samme, legger han til.

Også MDG har klare oppfordringer til regjeringen.

– Jeg vil oppfordre klimaminister Sveinung Rotevatn og statsminister Erna Solberg til å lære av Danmark og ta initiativ til et tilsvarende vedtak i Norge raskest mulig, sier partileder Une Bastholm til NTB.

– MDG har foreslått å sette ned en oljekommisjon med partene i arbeidslivet og eksperter som kan se hvordan dette skal gjøres i Norge, legger hun til.

