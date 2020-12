Derfor øyner han betydelig høyere oljepriser

OPEC+ ble torsdag i forrige uke enige om å øke produksjonen med 500.000 fat pr. dag i januar, for deretter å evaluere månedlig om produksjonen skal økes eller kuttes med opptil 500.000 fat pr. dag.

«Dette betyr at OPEC+ innfører mikrostyring av oljemarkedet, og vi tror kuttene trappes ned med 500.000 fat pr. dag i første kvartal. Dette vil bringe produksjonen på linje med den gamle avtalen om et produksjonskutt på 5,8 millioner fat pr. dag fra april», skriver senior oljeanalytiker Helge André Martinsen hos DNB Markets i sin oppdatering mandag.

– Ser betydelig høyere priser

Etter justeringen av OPEC+-avtalen, ser analytikeren et oljemarked i fundamental balanse i første kvartal 2021 – det vil si med et ubetydelig tilbudsunderskudd på 20.000 fat pr. dag.

«Vi ser fortsatt begrenset oppside i oljeprisen på kort sikt, grunnet stadig oppblåste oljelagre og rikelig ledig produksjonskapasitet i OPEC+. Likevel forventer vi at rebalanseringen av oljemarkedet fortsetter, og inn i andre halvår tror vi uttømte globale oljelagre og en betydelig fallende ledig kapasitet i OPEC+ vil resultere i betydelig høyere priser», fortsetter Martinsen.

– Lastebiltrafikk er upåvirket

Han støtter seg på at oljeetterspørselen fortsetter å bedre seg i fremvoksende markeder, samtidig som at mobiliteten i Europa har holdt seg godt oppe i tross for nye runder med lockdown.

«Bilbruken har blitt mye mindre rammet enn i mars/april. I tillegg ser lastebiltrafikken – i motsetning til mars/april – upåvirket ut», skriver analytikeren.

DNB Markets-prognosene for Brent-oljen er nå en snittpris på 47 dollar fatet i første kvartal, stigende til 50 dollar i andre kvartal, 55 dollar i tredje kvartal og 60 dollar i fjerde kvartal 2021.

Mandag står frontkontrakten for Brent-olje i 48,78 dollar fatet, ned én prosent i dagens handel. WTI-oljen faller 1,3 prosent til 45,65 dollar fatet.