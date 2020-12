Oljeanalytiker anbefaler at ivrige Iran roer seg ned

OPEC+ ble torsdag i forrige uke enige om å øke produksjonen med 500.000 fat pr. dag i januar, for deretter å evaluere månedlig om produksjonen skal økes eller kuttes med opptil 500.000 fat pr. dag.

Oljeprisene reagerte først med oppgang, men korrigerer mandag ned. Frontkontrakten for Brent-olje faller 0,8 prosent til 48,84 dollar fatet så langt i dagens handel, mens WTI-oljen er ned 0,8 prosent til 45,88 dollar fatet.

– Iran må holde seg i skinnet

Ifølge analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, henger nedgangen delvis sammen med signaler fra Iran om at landet forbereder sin oljeinfrastruktur slik at det kan løfte produksjonen tilbake til normalt nivå.

«Påtroppende president Joe Biden bidro til å konstruere atomavtalen med Iran da han var visepresident under Obama. Dette gjorde det mulig for Iran å heve produksjonen tilbake til sitt normale nivå på 3,8 millioner fat pr. dag (pluss kondensater på nesten én million fat daglig) i 2016/17/18 før Donald Trump dumpet avtalen i slutten av 2018 og slo til med harde sanksjoner mot Iran. Dette har tvunget produksjonen ned i bare 1,9 millioner fat pr. dag, noe som i utgangspunktet dekker Irans innenlandske forbruk», skriver han i en oppdatering.

IRAN MÅ ROE SEG: Analysesjef Bjarne Schieldrop i SEB tror det tar minst ett år før Iran-olje kommer tilbake på markedet. Foto: fatv

Biden har vært klar på at han vil gjeninnføre atomavtalen med Iran når han tiltrer, og det er dette Iran nå forbereder seg på.

«Iran er naturlig nok veldig ivrig etter at dette skal skje, men må trolig holde seg i skinnet når det gjelder å gjenoppta produksjon og eksport. Biden kan ikke tillate Iran å gjøre dette innen en avtale igjen er signert, før observatører plasseres i Iran og landet både deler opplysninger og overholder en ny avtale», fortsetter SEB-analytikeren.

Markedet trenger ikke nye fat

Han minner også om at en plutselig økning i iransk eksport på 2-3 millioner fat pr. dag er bra for verken det globale oljemarkedet, USAs allierte i Midtøsten eller amerikanske oljeprodusenter.

«Biden vet dette også. Altså møte, diskutere, bli enige, sende observatører til Iran, dele data og overholde. Først da vil vi se en gradvis økning i produksjon og eksport fra Iran. Dette dreier seg mer om sent i 2021 og inn i 2022», skriver Schieldrop.

«Alle OPEC+-medlemmer forventer nå sannsynligvis at iransk produksjon og eksport vil ta seg opp igjen sent i 2021 og 2022. Dette gjør det enda viktigere for dem å sikte mot gjenopprettelse av normal produksjon innen april 2022. Dette igjen innebærer og krever at OPEC+ øker produksjonen med 500.000 fat pr. dag hver måned de neste 16 månedene», legger han til.

En kilde opplyser til Reuters mandag at OPEC+ sannsynligvis vil avholde neste møte 4. januar 2021, og at en bekreftelse vil komme på neste samling 17. desember 2020.