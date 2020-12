Oljeanalytiker: – Rallyet ser ut til å være over

Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,53 prosent til 48,58 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,43 prosent til 45,38 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 48,62 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Lageroppgang og oppjustert prisanslag

Tall fra American Petroleum Institute (API) onsdag viser at råoljelagrene i USA steg med 1,1 millioner fat i forrige uke. API er USAs største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien, ifølge Oilpice.com.

API-tallene viser også at bensinlagrene steg med 6,4 millioner fat, mens destillatlagrene steg med 2,3 millioner fat i forrige uke, melder TDN Direkt.

Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy (EIA) oppjusterer prisanslaget for Brent-spot i første kvartal 2021 til 47,00 dollar fatet, mot det forrige anslaget på 42,07 dollar fatet, melder TDN.

EIA ser nå en råoljeproduksjon i USA på 11,34 millioner fat pr. dag i 2020, mot det forrige anslaget på 11,39 millioner fat pr. dag. Produksjonsanslaget for 2021 er nå 11,10 millioner fat pr. dag, som er uendret fra forrige rapport.

– Oppgangen i amerikanske lagertall har gjort markedene mer forsiktige, og flere investorer har løst opp deres posisjoner før EIA tallene onsdag, sier sjefanalytiker Chiyoki Chen i Sunward Trading til Reuters.

Positive vaksinenyheter

Denne uken begynte Storbritannia utrullingen for massevaksinering og det ser også positivt ut for en nødgodkjenning av vaksiner i USA denne uken. Til tross for de positive nyhetene er det flere land som gjeninnfører strenge tiltak, som California, Tyskland og Sør-Korea.

«Det nylige rallyet ser ut til å være over fra et fundamentalt standpunkt, gitt høyere produksjon i USA og Libya kombinert med lavere global etterspørsel», skriver Kazuhiko Saito, sjefanalytiker i Fujitomi Co., i et notat onsdag, melder Reuters.

Analytikeren mener samtidig at den positive tonen i markedet mest sannsynlig vil fortsette, og at det kan bli mer forutsigbart med massevaksinering neste år.