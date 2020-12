Analytikerne bommet grovt: – Markedet er definitivt i sjokk

Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,1 prosent til 49,04 dollar fatet, og WTI-oljen klatrer også 0,1 prosent til 45,72 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 49,32 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag. Like etter børsen stengte falt prisen til 48,50 kroner etter overraskende økning i lagertallene.

Økning i lagre

Nye tall fra Energy Information Administration (EIA) viste at amerikanske lagre økte med 15,2 millioner fat til 503 millioner fat forrige uke. Reuters-analytikere trodde lagrene skulle falle med 1,4 millioner fat og bommet dermed med rundt 16 millioner fat på anslagene.

– Markedet er definitivt i sjokktilstand, men alt sett under etter ser dette ut som en enkeltstående rapport. Markedet kan se mot lysere dager fremover, sier John Kilduff, partner i Again Capital LLC.

Vaksineringen har startet i Storbritannia og torsdag tas det en avgjørelse av FDA også i USA. Investorene ser en bedring og øyner håp om bedring i tiden fremover.

Fall i propanlagre

Propan/propylenlagrene i USA var på 87,6 millioner fat i forrige uke, mot 91,7 millioner fat uken før. Videre var propan/propylen-nettoproduksjonen på 2,306 millioner fat pr dag, mot 2,291 millioner fat uken før.

Eksporten var på 1,3 millioner fat propan/propylen pr dag, mot 1,5 millioner fat pr dag uken før.

– Økningen vil resultere i lavere oljeetterspørsel etter Thanksgiving. I tillegg kommer de andre bli-hjemme-tiltakene landet over, sier Andrew Lipow i Oil Associates.