Vi husker alle da WTI-oljen krakket tilbake i april. Prisen falt ned mot null, men stoppet ikke før på minus 37,63 dollar per fat.

Det var flere makroøkonomiske faktorer som spilte inn i tillegg til at pandemien fremdeles var relativt fersk og sørget for stor usikkerhet i markedet.

Nettopp dette utnyttet en kompisgjeng på ni fra Essex, London. Paul Commins, bedre kjent under investorpseudonymet «Cuddles», og hans åtte kompanjonger sørget i løpet av noen få timer for å rake inn over 660 millioner dollar, tilsvarende mer enn 5,8 milliarder kroner, fordelt på hver seg.

– Det var deres livs handel, kommenterer Liam Vaughan, journalist i Bloomberg som først skrev om saken.

De er en helt vanlig kompisgjeng som bor i nærheten av hverandre og heier på det samme fotballaget. Måten de tradet aksjer på – i tillegg til de makroøkonomiske forandringene som utspilte seg – gjorde at de fikk eventyrlig avkastning på tradene sine.

– En av dem var 22 år og hanket inn over 100 millioner dollar alene. To andre var 25 år og fikk samme gevinst, sier Vaughan.

WTI-oljen fikk seg en skikkelig dupp tilbake i april. Foto: Skjermbilde Infront

Vaughn forteller at guttene har handlet slik i en årrekke, men at alt stemte denne dagen. Han trekker frem at det er et tveegget sverd – det kan ha vært tidenes oljehandel, men det kan også «føles som et giftbeger» fordi de nå er i søkelyset.

Bloomberg-journalisten sier at handelen undersøkes for å se om det er noe ulovlig som har skjedd, men det har ikke kommet noen anklager eller søksmål ennå.

– Det gjenstår å se om de enten har gjort en god handel eller om de har bidratt til kollapsen av oljemarkedet, sier han.

Vaughn trekker frem at i halvtimen da markedet kollapset var disse ni kompisene den desidert største aktøren i å handle WTI-futures.

– Det er bemerkelsesverdig. Ni kompiser i Essex var praktisk talt hele markedet.

