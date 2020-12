12. desember startet Equinor produksjonen fra Snorre Expansion Project i Nordsjøen. Etter planen skulle ikke prosjektet startet før første kvartal 2021.

– Jeg er stolt av at vi har klart å gjennomføre sikker oppstart av Snorre Expansion Project før plan i et så spesielt år som 2020. I tillegg ligger prosjektet an til å ferdigstilles mer enn én milliard kroner under kostnadsestimatet, sier konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor, Geir Tungesvik.

Prosjekt er stort i størrelse og vil gi nær 200 millioner fat ekstra olje. Det bidrar til å forlenge levetiden for Snorre-feltet ut 2040.

Hywind Tampen-prosjektet med 11 flytende vindturbiner skal forsyne Snorre- og Gullfaks-feltene med kraft. Vindfeltet forventes å starte opp i tredje kvartal 2022. Det er anslått at om lag 35 prosent av kraftbehovet for de to feltene kan dekkes med vindkraft.

Investeringene i Snorre Expansion Project er på 19,5 milliarder 2020-kroner. 24 nye brønner blir boret for å hente opp de nye volumene.