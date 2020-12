Oljeanalytiker venter videre oppgang: – Vi tror at dette rallyet har mer å gå på

Mandag formiddag stiger prisen på et fat nordsjøolje (brent) med omtrent én prosent, og omsettes ved 11-tiden for 50,5 dollar.

Ifølge råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB har prisen enda mer å gå på - men varsler samtidig at vi sannsynligvis vil se priser under 50-dollargrensen ved et senere tidspunkt.

– Brent er støttet av både finansielle og fysiske strømmer, skriver Schieldrop i en oljekommentar mandag.

– Dollaren synker, brent-kurven er i «backwardation» og vaksiner er på vei ut til befolkningen.

«Backwardation» er en situasjon der oljen er verdt mer i dag enn den er anslått å være i fremtiden. Situasjonen oppfordrer som regel til å slippe lagret olje ut i markedet, i stedet for å holde det igjen og selge det på et senere tidspunkt.

Ikke en enveiskjørt gate

Schieldrop trekker frem at oppgangen støttes av en stadig nedgang i flytende råoljelagre.

– Vi tror at dette rallyet har mer å gå på. I hvert fall to, tre, fire dollar mer. Men dette er ikke en enveiskjørt gate, vi vil besøke under-50 dollar fatet igjen. Den største nåværende trusselen er et tilbakeslag for Pfizer Biontech-vaksinen, skriver han.

Hvis vaksineutdelingen blir forsinket med for eksempel seks måneder vil det gi en sterk innvirkning på oljeprisen, mener analytikeren.

– Vi tror ikke at oljeprisrallyet har priset helt ut ennå, og at det har mer å gå på på oppsiden.

Eksplosjon på oljetanker

Oppgangen i oljeprisen ble ytterligere styrket etter at det ble meldt at en oljetanker eksploderte i Saudi-Arabia. Ifølge CNBC ble skipet truffet av en «ekstern kilde» mens den lå til kai i Jeddah.

TDN Direkt skriver mandag morgen at det var produkttankskipet "BW Rhine" som ble truffet, og at hele skipets mannskap på 22 kom unna uten skader.