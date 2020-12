Opec nedjusterer estimater for oljeetterspørselen

Opec ser nå en global oljeetterspørsel på 95,89 millioner fat per dag i 2021, en nedjustering fra forrige estimat på 96,26 millioner fat per dag.

Det fremgår av Opecs månedsrapport for desember, ifølge TDN Direkt.

Anslaget for 2020 justeres litt ned, til en global etterspørsel på 89,99 millioner fat per dag, fra tidligere 90,01 millioner fat pr dag.

Oljekartellet anslår med det et fall i oljeetterspørselsveksten i 2020 på 9,77 millioner fat per dag mot 2019, fra forrige estimat med et fall på 9,75 millioner fat pr dag. For 2021 anslås det en vekst på 5,90 millioner fat pr dag mot 2020, sammenlignet med en vekst på 6,25 millioner fat pr dag i forrige rapport.

Ved 19.30-tiden er Brent-oljen opp 0,26 prosent til 50,10 dollar per fat, mens WTI-oljen stiger 0,33 prosent til 46,70 dollar.