Venter solide oljeinvesteringer de neste fire årene

Norsk olje og gass konkluderer i sin analyse at det venter totale investeringer på 178 milliarder i 2021, 161 milliarder i 2022, 162 milliarder i 2023, 168 milliarder i 2024 og 145 milliarder i 2025, skriver TDN Direkt.

Analysen påpeker at det finnes over 90 funn på norsk sokkel som kan være aktuelle for utbygging, men hvor investeringsplanene for flere ikke har kommet langt nok til å bli inkludert i denne analysen.

Totale investeringer for 2021 anslås til 178,4 milliarder kroner. Dette er et fall på 4,2 prosent sammenlignet med SSBs siste anslag for 2020, men et betydelig mindre fall enn det som anslått ved inngangen av 2020, skriver TDN.

- Vår analyse nå viser at mye av den usikkerheten vi så i vår er borte. Det gir trygghet for de om lag 200.000 arbeidsplassene som er avhengig av næringen og som sikrer Norge økte inntekter i fremtiden, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.