Aker BP og partnere skal bygge ut et nytt oljefelt

AKERBP

Aker BP og partnerne i Skarv (Equinor, Wintershall Dea og PGNiG) har besluttet å bygge ut Gråsel-funnet i 2021. Partnerskapet godkjente endelig investeringsbeslutning (DG3) for Gråselutbyggingen torsdag 17. desember, fremgår det av en børsmelding fredag.

Gråsel-reservoaret, som er syv kilometer langt og to kilometer bredt, ligger over Skarv-reservoaret i Norskehavet, om lag 210 km vest for Sandnessjøen.

Reservoaret inneholder rundt 13 millioner fat oljeekvivalenter.

Oljen og gassen skal produseres ved å benytte ledig kapasitet på Skarv produksjonsskip (FPSO). Totale investeringskostnader for Gråsel-prosjektet er på rundt 1,2 milliarder kroner.

Første olje fra Gråsel er planlagt i fjerde kvartal 2021, i samme tidsrom som Ærfugl fase 2 skal settes i produksjon.