Grønt lys for utvidelse av Gjøa-feltet

Myndighetene gir samtykke til oppstart for en havbunnsinstallasjon med to nye brønner på olje- og gassfeltet Gjøa i Nordsjøen, skriver Oljedirektoratet på sine hjemmesider fredag.

Videre modningsarbeid på Gjøa resulterte ifølge direktoratet i at rettighetshaverne leverte en søknad om fritak for Plan for utbygging og drift (PUD) for P1-segmentet i februar 2019. Det er satt ned en fire-slissers havbunnsramme og to brønner er boret.

Operatøren Neptune Energy, som eier 30 prosent av lisensen, anslår at prosjektet tilfører 15 millioner fat oljeekvivalenter fra Gjøa, som ligger utenfor kysten av Florø.

Prosjektdirektør Erik Oppedal mener prosjektet er strategisk viktig for Neptune Energy.

– Det styrker Gjøa-plattformens posisjon som et viktig knutepunkt for andre felt i nordre del av Nordsjøen, og forlenger plattformens levetid, sier han i en kommentar.

Medeiere på lisensen er Petoro (30 prosent), Wintershall Dea Norge (28 prosent) og Okea (12 prosent).