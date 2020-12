Oljeprisfallet tiltar - kronekursen faller

Oljeprisen på nordsjøolje (brent spot) faller videre etter at prisen falt i løpet av natten og morgentimene mandag.

Et fat brent koster mandag omtrent 49,3 dollar, en nedgang på 4,4 prosent.

Samtidig faller kronekursen, der verdien på den norske kronen faller 1,8 prosent mot euroen, som omsettes for 10,75 kroner mandag.

Mot den amerikanske dollaren faller kronen hele 3,4 prosent, der en dollar omsettes for 8,86 kroner.

Fallet kommer i etterkant av en melding om at det er oppdaget en ny, mutert versjon av coronaviruset i Storbritannia. Virusmutasjonen er også funnet i blant annet Nederland, Danmark og Italia, og skal være omtrent 70 prosent mer smittsom enn den tidligere varianten.

– Den nye coronamutasjonen bekymrer markedet, siden det pekes på at den er mer smittsom og kan lede til nye reiserestriksjoner, som igjen senker oljeetterspørselen, sier analytiker Pan Jingyi i IG, ifølge TDN Direkt.

Som følge av funnet av den nye mutasjonen har regjeringen stengt for direkteflyvinger mellom Norge og Storbritannia i to døgn, med mulighet for forlengelse.

Oljeprisfall og svakere kronekurs drar også Oslo Børs ned, der hovedindeksen faller omtrent 2,9 prosent til 922,8 poeng.