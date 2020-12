Virusfrykt sender oljeprisen videre ned

Mandag falt oljeprisen omtrent 4 prosent etter frykt for et mutert coronavirus, som ble oppdaget i Storbritannia. Det kom umiddelbart reaksjoner og Frankrike og Belgia stengte grensene umiddelbart.

Mutasjonen har blant annet blitt funnet i Australia, Danmark og Nederland, og flere spekulerer om det også har kommet til Norge.

I januar skal OPEC+ øke produksjonen med en halv million fat per dag, noe som kan presse oljeprisen videre ned. Russlands visestatsminister, Alexander Novak, er imidlertid optimistisk og argumenterer for at det ikke bør påvirke prisen i stor grad.

Nordsjøoljen omsettes tirsdag kveld for 50,06 dollar pr. fat, ned 1,5 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 47,22 dollar, ned 1,6 prosent for dagen.