Brent-oljen faller onsdag morgen 0,96 prosent til 49,32 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 1,38 prosent til 46,37 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 50,31 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Tall fra American Petroleum Institute (API), som er USAs største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien, viser at råoljelagrene i USA steg med 2,7 millioner fat i forrige uke, melder TDN Direkt.

Ifølge en undersøkelse fra Reuters ventet analytikerne et lagertrekk på 3,2 millioner fat, og en tilsvarende undersøkelse fra Platts konkluderte med et trekk på 4,7 millioner fat.

– Tallene er som å gni salt i «oljemarkedssåret». Oljeprisene faller etter nok en lagerbygging som var veldig bearish i forhold til konsensus, uttaler sjefsmarkedsstrateg Stephen Innes i Axi, til Reuters onsdag.

API-tallene viser også at bensinlagrene falt med 0,2 millioner fat, mens destillatlagrene steg med 1 millioner fat forrige uke.

Trump skaper usikkerhet

Oljemarkedet fikk ikke det løftet analytikerne håpet på når stimulipakken i USA ble banket gjennom i Kongressen natt til mandag, på grunn av nye reiserestriksjoner som følge av det muterte coronaviruset i Storbritannia.

Nå ligger det an til ytterligere usikkerhet i markedet etter at president Donald Trump har uttalt i en fersk videosnutt at pakken er «en skam».

Trump vil ikke godkjenne pakken Kongressen har vedtatt og ber de øke sjekken hver amerikaner får til 2.000 dollar, og kutte støtten til verdenssamfunnet.