Questerre Energy introduserer hydrogen i satsingsprosjekt

Forrige uke lanserte Canadiske myndigheter et hydrogenprosjekt, som innebærer at landet skal benytte seg av hydrogen i det grønne skiftet og for å redusere utslipp av klimagasser. Questerre Energy rapporterte i dag at selskapet inkluderer hydrogen i satsingsrosjektet «Clean Tech Energy Project». Det opplyses i en børsmelding.

Satsingsprosjektet bruker per dags dato hovedsakelig lokal vannkraft.

– Hydrogen blir viktigere som et overgangsdrivstoff for å oppfylle regjeringers netto-nullmål. I forrige uke kunngjorde Canadas regjering sin nasjonale hydrogenstrategi. Den anerkjenner rollen som blå hydrogen, hydrogen produsert av naturgass kombinert med karbonfangst, i denne strategien, sier konsernsjef Michael Binnion.

Selskapet har lenge vurdert muligheten for å inkludere hydrogen i Clean Tech Energy-prosjektet, heter det. Videre studier vil omfatte vurderinger av miljøfordelene og kostnadene av grønt og blått hydrogen sammen med naturgass produsert fra Clean Tech Energy-prosjektet. Selskapet vurderer også potensialet for karbonfangst og lagring assosiert med blå hydrogen.

– Med inkludering av hydrogen i prosjektet vårt og den økende interessen fra industrielle og andre forbrukere, blir vi stadig mer optimistiske om våre utsikter til neste år. Når restriksjonene i Quebec knyttet til den andre Covid-bølgen er opphevet, forventer vi at dette vil revitalisere diskusjonene våre med sentrale interessenter, sier Binnion.

Questerre er et olje- og gasselskap som handles på Toronto-børsen og Oslo Børs.