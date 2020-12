– Har vi sett 70 dollar fatet for siste gang? Absolutt ikke!

I 2019 passerte verdens oljeetterspørsel 100 millioner fat pr. dag for første gang i historien. Fasiten ble 100,1 millioner fat, for å være helt nøyaktig.

Så kom corona-året 2020 og etterspørselen kollapset. Ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA), vil årets gjennomsnittlige oljeforbruk bli på 91,2 millioner fat, og byrået venter at fasiten for 2021 vil bli på 97,1 millioner fat om dagen. I 2022 vil etterspørselen komme tilbake på 2019-nivåer igjen, ifølge IEA.

I en Finansavisen-podcast sier Bjarne Schieldrop, sjef for råvareanalyse i SEB, at han tror oljeetterspørselen raskt vil komme over 100 millioner-grensen igjen.

– Absolutt! Vi kommer tilbake til 100 millioner fat, og mer! Verdens befolkning øker kraftig hvert eneste år. I tillegg øker fortsatt oljekonsumet pr. innbygger, sier Schieldrop, og fortsetter:

– Når vaksineringen er godt i gang og verdensøkonomien blir normal igjen, går vi lett forbi det tidligere toppnivået. Basert på den siste rapporten fra Bloomberg New Energy Finance, ser ikke de en topp i etterspørselen før i 2035. Det synes jeg er en ganske fornuftig spådom, sier han.

Saltvedt er uenig

Med i podcasten er også Nordeas tidligere oljeanalytiker, Thina Saltvedt. Siden 2018 har hun vært bærekraftig finansiering-sjef i banken, og hun er ikke like positiv til etterspørselssiden i oljemarkedet:

– Jeg tror toppen i verdens oljeetterspørsel kommer før 2035. Jeg har i seks år sagt det samme: At jeg tror toppen kommer et sted i mellom 2025 og 2030. Vi har ikke sett den fulle effekten av alle klimatiltakene som vil komme, sier hun.

IKKE LIKE BULL: Sjef for bærekraftig finansiering i Nordea, Thina Saltvedt. Foto: NTB

Saltvedt er veldig positiv til vekstutsiktene til elbiler:

– Kostnadene for batteriteknologi har kommet kraftig ned. I tillegg er det interessant å se at de store lastebilprodusentene vil elektrifisere sine flåter raskere, og at Biden vil gjenreise amerikansk bilindustri. Og hva vil Biden med dette? Jo, han ønsker at de skal konkurrere på det elektriske markedet. Innen sjøtransport er det veldig mye fokus på hydrogen, blant annet, sier Saltvedt.

Bull på oljeprisen

På spørsmål fra Finansavisen om oljetilbudet kan falle raskere enn etterspørselen, svarer dog begge «ja».

– Vi kan få prisøkninger, sier Saltvedt.

Schieldrop er enda mer positiv:

– Har vi sett 60 dollar fatet for siste gang? Absolutt ikke! Har vi sett 70 dollar fatet for siste gang? Absolutt ikke!, sier han og legger til:

– Vi vil se en akselerasjon i oljeetterspørselen i andre halvår 2021. Som regel er dette en ganske positiv driver for oljeprisen. Jeg tror vi kommer til å se oljepriser over 60 dollar fatet da.

Iran – en joker

Det som gjør Saltvedt noe mindre positiv til oljeprisen enn Schieldrop, er blant annet at USAs nyvalgte president, Joe Biden, vil sette i gang forhandlinger med Iran som trolig vil resultere i en avslutning av sanksjonene mot landet. Dette vil føre til at Irans olje igjen kommer ut i verdensmarkedene.

– Jeg er helt enig med deg, Thina. Iran blir utrolig viktig for oljemarkedet. Det er store volumer, rundt 2-3 millioner fat om dagen. Men jeg tror ikke dette kommer i markedet før i 2022, og da gradvis, sier Schieldrop, og legger til:

– Biden har mange allierte i Midtøsten og har en stor oljebransje i USA. Han er overhodet ikke interessert i at denne oljen skal komme ut i markedet fra den ene dagen til den andre.