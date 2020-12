– Ikke marerittscenariet som var fryktet

Oljeprisen har stabilisert seg gjennom natten. Brent-oljen står 0,3 prosent ned til 51,17 dollar. WTI-oljen koster 48,18 dollar, 0,2 prosent ned.

Virusmutasjonen i Storbritannia legger en demper på utviklingen, men at Trump har signert krisepakken i USA virker som en motvekt for pessimismen.

Storbritannia har stengt ned og flere land har stoppet flyreiser fra landet. Japan starter innreiseforbud fra i dag mandag. Som følge av mutasjonen er det økt frykt i markedet for at etterspørselen ikke vil komme seg like raskt som man først trodde.

– Jeg ser et veldig stille marked fra nå og til slutten av året, men retningen de neste dagene vil være nedover som følge av mutasjonen, sier Howie Lee, økonom i Oversea-Chinese Banking.

Japansk industriproduksjon endte uendret i november sammenlignet med sist måned. Det viser at viruset hindrer den økonomiske gjeninnhentingen mer enn først antatt i Asia.

Irans oljeminister har sagt tidligere i desember at landet planlegger å doble produksjonen av olje i 2021, hvilket vil krasje med OPEC+ sine tiltak om å gradvis øke produksjonen uten å overfylle markedet.

Økningen på 500.000 fat per dag er imidlertid ikke katastrofal.

– 500.000 fat per dag fra januar er ikke marerittscenariet markedet fryktet og markedet reagerer bedre enn ventet ettersom 500.000 fat per dag ikke er dødelig for balansen, sier Paola Rodriguez, senioranalytiker i Rystad Energy.