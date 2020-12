Produksjonsøkning og smitteoppblomstring legger press på oljeprisen

Olje prisen forblir på stedet hvil mandag, etter større utslag tidligere på dagen. Utviklingen var preget av optimisme rundt den mye etterlengtede stimuluspakken i USA, samt forventninger om høyere produksjon fra OPEC+.

Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 51,46 dollar fatet, opp 0,33 prosent. WTI-oljen er opp marginale 0,06 prosent, og handles til 48,26 dollar pr. fat.

Den amerikanske presidenten Donald Trump har den siste uken truet med å blokkere stimuluspakken som ble vedtatt i den amerikanske kongressen. Godkjennelsen innebærer imidlertid en engangsutbetaling på 600 dollar til millioner av amerikanere, ekstra arbeidsløshetstrygd, mange milliarder i støtte til små og mellomstore bedrifter og flyselskaper som sliter under coronapandemien, og penger blant annet til vaksinedistribusjon, skoler og postvesenet. Reuters påpeker at dette er med på å styrke optimismen for oljeetterspørselen.

Oppblomstring av en ny variant av coronaviruset motvirker dog noe av optimismen for oljeprisutviklingen. Mandag kunne Storbritannia rapportere om rekordhøye smittetall for dagen, samtidig som norske helsemyndigheter viderefører flystansen fra landet.

Videre planlegger oljesamarbeidet OPEC+ å øke oljeproduksjonen fra nyåret av. Det har gjennom året blitt gjennomført historisk høye produksjonskutt, for å støtte opp om oljeprisen. Nå planlegges det med at produksjonen vil øke med 500.000 dollar fat pr. dag i januar, i tillegg til at Russland ønsker en tilsvarende økning i februar. Det skriver Reuters. Både frykt for overproduksjon og smitteoppblomstring presser oljeprisen ned mandag.