– Gevinstene kan være begrenset i oljemarkedet

Tirsdag morgen er brent-oljen opp 0,55 prosent til 51,18 dollar, mens WTI-oljen stiger 0,53 prosent til 47,93 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 51,38 dollar ved stengetid på hovedindeksen mandag.

Prognoser for innstramming av amerikanske råoljelagre gir støtte til prisene, ettersom lagrene ventes å ha gått ned forrige uke, mens varelagrene for raffinerte produkter sannsynligvis økte.

Fem analytikere som ble spurt av Reuters, anslår i gjennomsnitt av råoljelagrene falt med 2,2 millioner fat forrige uke.

Det er imidlertidig fortsatt stor usikkerhet knyttet til utviklingen av pandemien, til tross for positive vaksinenyheter. I tillegg skal Opec+ møtes 4. januar og det er ventet at rekordkuttene tidligere i år, for å støtte markedet, vil endres. Kartellet er satt til i øke produksjonen med 500.000 fat pr. dag i januar, ifølge Reuters.

«For oljemarkedene kan gevinstene være begrenset på grunn av den nye Covid-varianten og det overhengende Opec-møtet», skriver Stephen Innes, sjef for global markedsstrategi i Axi, i et notat.

Axi legger til at markedene føles varierte inn mot nyttår, spesielt ettersom aksjemarkedet når nye høyder på grunn av stimulipakkene.