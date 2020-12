Krisepakke sender oljeprisen i pluss

Etter at det nye muterte coronaviruset, som ble oppdaget i Storbritannia ble kjent, har det vært usikkerhet rundt oljeprisen. OPEC+ skal etter planen i januar øke produksjonen med en halv million fat pr. dag, noe som kan sette et press på oljeprisen.

Russlands visestatsminister, Alexander Novak, har tidligere vært ute og sagt han er optimistisk og argumenterer for at det ikke bør påvirke prisen i stor grad. OPEC+ møtes 4. januar og det er på forhånd ventet at rekordkuttene tidligere i år, for å støtte markedet, vil endres.

Nordsjøoljen omsettes tirsdag kveld for 51,18 dollar pr. fat, opp 0,6 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 47,98 dollar, opp 0,8 prosent for dagen.



Oppgangen skyldes trolig at president Donald Trump søndag signerte en krisepakke på 900 milliarder dollar. Pakken inkluderer blant annet en engangsutbetaling på 600 dollar til millioner av amerikanere og ekstra arbeidsløshetstrygd.

«Vi ser styrke i oljemarkedet på grunn av fremgang med den amerikanske stimuleringspakken», sier Gary Cunningham, direktør i Tradition Energy ifølge Reuters.