Brødreinnside i PetroNor

Sjøvollen har kjøpt Gulshagan II av Numerica.

Gulshagan II eide 40 millioner aksjer i PetroNor, tilsvarende 4,12 prosent av alle utestående aksjer i PetroNor.

Sjøvollen kontrolleres av Knut Søvold, primærinnsider i PetroNor og eier av Gulshagan II. Numerica kontrolleres av Søvolds bror, Ivar Søvold.

Etter transaksjonen eier Ivar Søvold gjennom Gulshagan II 40 millioner aksjer i PetroNor. Knut Søvold eier gjennom Gulshagen III 45 millioner aksjer i PetroNor, tilsvarende 4,6 prosent av utestående aksjer.

Knut Søvold eier imidlertid også Nor Energy som alene eier like over 24 prosent av aksjene i PetroNor.