Høyeste oljepris siden begynnelsen av mars: – Det er godt nyttår over hele linjen, olje inkludert

Oljeprisen på et fat nordsjøolje (brent spot) stiger mandag morgen over 53 dollar fatet. Det er den høyeste prisen siden begynnelsen av mars, før etterspørselen falt som en stein i takt med den globale nedstengningen.

Ifølge en rapport fra oljeanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB kan oppgangen skyldes en langt svakere dollar, oppgang i aksjemarkedene og en solid oppgang for metallprisene.

– Det er godt nyttår over hele linjen, olje inkludert, skriver Schieldrop i sin kommentar.

Han trekker samtidig frem at vaksineoptimismen gir en større effekt på markedene enn den nylige oppgangen i coronatilfeller.

– Optimisme for Covid 19-vaksinene og de gode tingene disse vil gjøre for menneskeheten over de neste årene vil åpenbart trumfe de kortsiktige negative påvirkningene knyttet til hopp i koronatilfeller og økonomiske «lock-downs», skriver Schieldrop.

Schieldrop venter at vaksinasjonen vil bidra til en økt oljeetterspørsel, som igjen bidrar til høyere oljepriser.

– Spesielt i andre halvdel av 2021 vil vi sannsynligvis se brent på 60 dollar fatet eller høyere igjen, skriver han.

Opec+ diskuterer produksjonskutt

Oljekartellet Opec og dets samarbeidspartnere (Opec+) møtes mandag for å diskutere videre produksjonskutt i februar, hvorvidt produksjonen skal økes med 500.000 fat dagen eller ikke.

Gruppen skal møtes på månedsbasis for å kunne evaluere situasjonen fortløpende, i stedet for å møtes hvert halvår, som tidligere. Schieldrop trekker frem at det månedlige møtet kan bli utfordrende, ettersom data på etterspørsel som oftest ligger flere måneder bak faktiske tall.

Ifølge oljeanalytikeren ligger konsensus på at gruppen vil holde produksjonen uendret i februar.

– Det gir mye mening, men vi er likevel ikke overbevist, skriver Schieldrop.