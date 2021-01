Oljeprisen faller mandag, til tross for forventninger om at OPEC+ vil avvente den planlagte produksjonsøkningen.

Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 51,40 dollar fatet, ned 0,19 prosent. WTI-oljen er ned 1,15 prosent, og handles til 47,96 dollar pr. fat.

Mandag møttes landene i OPEC-samarbeidet, og rapportene kunne tyde på at det var grunn til optimisme for oljeprisen. De fleste representantene talte nemlig til fordel for å gjeninnføre produksjonskuttet. Det skriver Reuters.

Nyhetsbyrået påpeker videre at organisasjonen har økt produksjonen med 500.000 fat pr. dag denne måneden, men økte smittetall skaper utfordringer for denne utviklingen. Økningen av produksjon var tilknyttet forventninger om kontroll av virusspredningen, men den nylige oppblomstringen, særlig av den nye virusvarianten, gjør at flere medlemmer av organisasjonen ønsker å kutte produksjonen.