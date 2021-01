Det ble ingen avgjørelse i OPEC-møtet mandag. Det gjorde at oljeprisene falt markant etter stengetid på Oslo Børs mandag.

Flertallet av medlemmene var angivelig positive til å opprettholde produksjonskvotene fra januar til februar, men klarte ikke å snu Russland.

Russerne ønsker at kartellet skal øke produksjonen med 500.000 fat per dag i februar for å hente inn tapte markedsandeler under pandemien, rapporterer Platts.

OPEC+-landene var delte rundt økende produksjon fra februar, og enkelte av landene frykter nye nedstengninger. Russland og Kasakhstan mener imidlertid at etterspørselen har tatt seg opp igjen og at det rettferdiggjør høyere produksjon, ifølge fem OPEC+-kilder.

To OPEC+-kilder fortalte Reuters at Russland og Kasakhstan i møtet støttet økning i produksjonen, mens Irak, Nigeria og De forente arabiske emirater foreslo å holde produksjonen jevn.

Brent-oljen står i skrivende stund opp 0,7 prosent til 50,94 dollar. WTI-oljen klatrer 0,4 prosent til 47,51 dollar. Til sammenligning sto brent-oljen i 51,88 dollar da Oslo Børs stengte i går.

I går advarte OPECs generalsekretær Mohammad Barkindo om risikofaktorer oljemarkedet står overfor.

Mandag sa Saudis energiminister Abdulaziz bin Salman at OPEC+ bør være årvåkne og forsiktige til tross for et optimistisk marked, fordi etterspørselen er skjør og den nye varianten av coronaviruset er uforutsigbar.

– I mange deler av verden blir det innført en ny bølge av restriksjoner, som vil påvirke den økonomiske gjeninnhentingen i disse landene, sa bin Salman.

Det muterte coronaviruset både fra Storbritannia og Sør-Afrika sprer seg globalt, og mandag innførte den britiske statsministeren Boris Johnson strengere regler for nedstengning.

Stor usikkerhet

OPEC+ tar utgangspunkt i at Brent-oljeterminene holder seg over 50 dollar per fat, og øker produksjonen med 500 000 fat per dag fra januar. Det kan være starten på slutten for produksjonskuttene som for tiden ligger på 7,2 millioner fat per dag.

Den russiske visestatsministeren Alexander Novak mener det fortsatt er stor usikkerhet i oljemarkedet, og at OPEC+ bør være fleksible i beslutningsprosessen.



Mandag nådde oljeprisene høyeste nivå siden mars, da de bikket 53 dollar, men det var en volatil dag.

– I henhold til dagens produksjonsbetingelser forventes det overskudd fra februar til april, før etterspørselen kommer seg tilbake fra mai og utover, så en mulig OPEC+-avgjørelse om ikke å øke produksjonen, vil holde balansen på et håndterbart nivå, sa Bjornar Tonhaugen fra Rystad Energy.