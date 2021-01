Oljeprisen stiger tirsdag, på nyheter om enighet i OPEC+. Ifølge rapportene har Saudi-Arabia frivillig gått med på å kutte produksjonsvolumet.

Brent-oljen omsettes tirsdag kveld for 53,80 dollar fatet, opp 5,30 prosent. WTI-oljen er opp 5,25 prosent, om handles til 50,12 dollar pr. fat.

Etter fjorårets produksjonskutt av OPEC+, i den hensikt å stabilisere oljeprisen under den turbulente tiden, har samarbeidet i slutten av året økt produksjonen igjen. Imidlertid har flere av medlemmene talt til fordel for å kutte produksjonen igjen, for å unngå et nytt oljeprisfall.

Nå meldes det derimot om at det har blitt enighet innad i oljesamarbeidet, etter at de ikke nådde enighet i løpet av gårsdagens møte. To kilder fra OPEC+ hevder at Saudi Arabia frivillig har gått med på å kutte produksjonsvolumet, for å unngå overproduksjon.

Oppblomstringen av smittetilfeller motvirker imidlertid oppgangen, da Storbritannia har gått inn i en ny nedstengning. Særlig er det den nye – og mer smittsomme – virusvarianten som bekymrer.