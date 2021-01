– Saudi-Arabia inviterer skiferoljen i USA med på festen

Oljeprisene reagerte med markant oppgang i går da Saudi-Arabia overrasket markedet ved å gå med på produksjonskutt tilsvarende én million fat per dag i februar og mars.

På pressekonferansen i etterkant av gårsdagens OPEC+-møte opplyste energiminister Prins Abdulaziz bin Salman at Saudi-Arabia gjør dette frivillige bidraget som «industriens verge», for å få til et «kraftig» kutt i oljelagrene.

«Den nye OPEC+-avtalen, inklusive Saudi-kuttet, snur vår fundamentale oljemarkedsbalanse fra et tilbudsoverskudd på 0,30 millioner fat pr. dag til et tilbudsunderskudd på 0,84 millioner fat pr. dag. Dette vil åpenbart få oss til å revidere vår Brent-prognose for første halvår 2021 på 49 dollar fatet», skriver senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets i dagens oppdatering.

OVERRASKET: DNBs oljeanalytiker Helge André Martinsen. Foto: DNB

En festinvitasjon til USA

«Vi må innrømme at vi er overrasket over Saudi-Arabias aggressivitet, ettersom kuttet i bunn og grunn er offisiell invitasjon til amerikanske skiferoljeprodusenter om å bli med på festen under gjeninnhentingen etter coronakrisen», legger han til.

OPEC+ gjorde ellers bare mindre endringer i gjeldende avtale og alle land unntatt Russland og Kasakhstan gikk med på å rulle kuttet i januar videre til februar og mars. De to nevnte landene fikk øke produksjonen med 75.000 fat pr. dag i februar og ytterligere 75.000 fat i mars - etter å ha forklart forespørselen med høy innenlandsk etterspørsel grunnet kaldt vær.

Action på bakrommet?

Oljemarkedssjef Bjørnar Tonhaugen i Rystad Energy karakteriserer ifølge TDN Direkt Saudi-kuttet som en «nyttårsgave» til oljeprodusenter og investorer, og tror et tilbudsunderskudd i februar og mars blir resultatet.

«En del av grunnen til at dette er såpass overraskende, er Riyadhs strenge holdning overfor land som ikke etterlever produksjonskvotene. Man kan spørre seg hvilke avtaler som har blitt gjort på bakrommet, men det er ingen overraskelse at Russland ikke kutter produksjonen», skriver han.

Frontkontrakten for Brent-oljen har i dag vært oppe i 54,63 dollar fatet på sitt høyeste, og handles onsdag ettermiddag for 53,96 dollar fatet – opp 0,6 prosent i dagens handel.

WTI-oljen er opp 0,3 prosent til 50,07 dollar fatet.