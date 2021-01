Overraskende oljelagertall sender oljeprisen opp

Onsdag kom ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, som viste at de amerikanske råoljelagrene falt med 8,0 millioner fat til 485,5 millioner fat i forrige uke. På forhånd var det ventet en nedgang på 2,1 millioner fat, ifølge TDN Direkt.

«Vi har brent gjennom mye råolje for å lage mye produkt, og det er ingen etterspørsel etter produktet. Du kan ikke ha en så høy rate for alltid, med tallene der de er nå», forklarer Bob Yawger, direktør i Mizohu, ifølge Reuters.

Til tross for enighet i OPEC, opprettholder Goldman Sachs prisestimatet på 65 dollar pr. fat olje i 2021. Investeringsbanken peker på at endringen i tilbudet gjenspeiler endringen i etterspørselen.

Nordsjøoljen omsettes onsdag kveld for 54,44 dollar pr. fat, opp 1,8 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 50,79 dollar, opp 1,7 prosent for dagen.

Til sammenligning ble Nordsjøoljen omsatt for 53,93 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte.

Bensinlagrene økte med 4,5 millioner fat mens destillatlagrene økte med 6,4 millioner fat. Det var ventet at bensinlagrene skulle øke med 1,5 millioner fat og at destillatlagrene skulle øke med 2,3 millioner fat.