Goldman ser blodfattig etterspørsel – men er bull på lang sikt

Oljemarkedene går mot et tøft år til tross for mer enn 5 prosents økning i prisene denne uken etter nyheter fra OPEC+.

Oljekartellet kunngjorde i går at medlemmene ville holde produksjonen stort sett jevn, og Saudi-Arabia avslørte senere frivillige kutt på 1 million ekstra fat per dag fra produksjonsnivået i januar i både februar og mars.

Brent-oljen handles i skrivende stund 0,8 prosent opp til 54,58 dollar. WTI-oljen er opp 0,9 prosent til 50,96 dollar. Brent-oljen ble handlet for 53,78 dollar da børsen stengte i går.

Marginal oppside

Analytikere i Reuters viser at det er en bred forventning om at brent i gjennomsnitt vil ligge så vidt over 50 dollar per fat i 2021. Det meldte PVM Oil Associates onsdag.

Oljeprisen er avhengig av både smittespredning, vaksineutrulling og hvorvidt Russland og Saudi-Arabia vil forbli lojale mot OPEC+-kuttene.

Til tross for at prisene steg i går, er det flere bearish-analytikere å se på den overraskende saudiske produksjonskutten for det den var: En indikator på fortsatt svekket etterspørsel.

Goldman bull

Goldman Sachs ser også blodfattig etterspørsel på kort sikt. Men de langsiktige utsiktene for resten av året er lysere.

«Til tross for denne forsyningsavtalen, tror vi Saudi-avgjørelsen sannsynligvis reflekterer tegn på svekkende etterspørsel», skrev Goldmans energiteam i en analyse publisert onsdag.

Men banken ser olje på robuste 65 dollar per fat innen utgangen av året, og anbefaler Brent-handel i desember 2021.

«Vår egen Brent-prognose ved utgangen av året på 65 dollar per fat er fortsatt godt over markedsforwardene og konsensusforventningene,» skriver banken.